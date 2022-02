Vida Urbana Interdições do tipo ‘pare e siga’ serão realizadas em diversos trechos no Tocantins e Goiás Trabalhos iniciam nesta segunda-feira em vários pontos nas BRs-153, 080 e 414

Nesta segunda-feira, 28 e entre 3 e 5 de março, serão feitas interdições do tipo ‘pare e siga’ em diversos trechos para a realização de obras entre os estados de Goiás e Tocantins. A Ecovias do Araguaia, responsável pela administração do Sistema Rodoviário Anápolis/Aliança do Tocantins – composto pelas rodovias BRs-153, 414 e 080 –, programou para esta semana, serviços d...