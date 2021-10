Vida Urbana Integrantes do Ministério Público realizam manifestação contra a PEC que altera composição do CNMP Plenário da Câmara dos Deputados analisa uma Proposta de Emenda à Constituição que altera as regras do Conselho Nacional do Ministério Público

Uma manifestação contra a contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 05/2021 está prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 13, às 17h, em frente à sede do Ministério Público do Tocantins (MPTO). A iniciativa, organizada por integrantes do Ministério Público, é contra a aprovação da PEC 05/2021, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, prestes a ser ...