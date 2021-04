Vida Urbana Integrantes do CEETO, Energisa, Procon e DPE recebem treinamento sobre preço da tarifa de energia Evento online começou nesta quinta-feira, 22, segue até esta sexta-feira, 23

Começou nesta quinta-feira, 22, o treinamento online organizado pelo Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins (CEETOO) e da Energisa Tocantins com objetivo de levar informações importantes e esclarecer sobre como é elaborada a tarifa cobrada pela na conta de luz. Denominado de Formação do Preço da Tarifa de Energia Elétrica, o treinamento segue ...