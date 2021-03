Vida Urbana Instituto Médico Legal não encontra laudo toxicológico de motorista que matou ciclistas na TO-050 Sete meses após morte de advogados Valdonez Lima e Thiago Santos não há conclusão do inquérito que investiga acidente e morte da dupla

O Instituto Médico Legal (IML) do Tocantins não sabe onde está o laudo toxicológico de Whandeuarly Rodrigues Sousa, 31 anos, conhecido como “Barba”, que atropelou e matou os ciclistas e advogados Valdonez Sobreira de Lima, 47 anos, e Thiago Germano Santos, de 34 anos, no dia 8 agosto de 2020. A informação consta em um ofício do diretor do IML, Luciano Augusto de Pád...