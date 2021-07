Vida Urbana Instituições privadas no TO ofertam 725 vagas pelo Fies com inscrições abertas a partir desta terça No país são 69 mil vagas para o financiamento que usa a nota do Enem para seleção

Com inscrições abertas a partir desta terça-feira, 27, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2021 oferta 725 vagas em instituições privadas de ensino superior do Tocantins. Ao todo, no País são 69 mil vagas, distribuídas em 23.320 cursos/turnos de 1.324 faculdades. O total de vagas ofertadas neste ano é de 93 mil, incluindo o primeiro s...