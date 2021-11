Vida Urbana Inscrições para vestibulares da UFT e Unitins terminam nesta semana Para a UFT, interessados devem se inscrever até esta segunda-feira, 8, e para a Unitins, até quinta, 11

Interessados em entrar para o ensino superior nas universidades públicas do estado precisam ser apresar, pois os prazos para inscrições dos vestibulares da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), terminam nesta semana. Para a UFT, a inscrição deve ser feira até segunda-feira, 8, através do site da Copese. Os interessados em uma das 900 vagas ofertadas deverão ainda realizar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 140...