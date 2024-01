Terminam nesta quinta-feira, 25, as inscrições para os cursos gratuitos de especialização em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais, Ensino de Ciências da Natureza e Matemática e Desenvolvimento Agropecuário Sustentável do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) campus Araguatins, extremo norte do Estado.

Os interessados devem enviar a documentação, descrita em edital, por meio do e-mail: gesp.araguatins@ifto.edu.br.

De acordo com o edital, ao todo são ofertadas 75 vagas, 25 para cada curso.

Sobre os cursos

Conforme o documento, o curso de Especialização em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais é voltado aos profissionais licenciados em computação ou Informática, graduados em ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas ou áreas afins, que realizem interdisciplinaridade.

As aulas serão ofertadas na modalidade presencial com carga horária total de 380 horas, distribuídas em dois semestres.

Ainda segundo o edital, a especialização em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática é dirigida aos profissionais graduados nas áreas de ciências biológicas, química, física, matemática, educação e áreas afins, ou profissionais graduados atuantes nessas referidas áreas.

O curso também será na modalidade presencial com carga horária total de 380 horas, distribuídas em dois semestres.

A especialização em Desenvolvimento Agropecuário Sustentável é voltado aos profissionais graduados oriundos das ciências agrárias, ciências exatas e da terra, ciências biológicas, ciências sociais aplicadas, ciências humanas e demais áreas afins.

O curso será ofertado na modalidade presencial, com carga horária presencial de 312 horas e carga horária no formato EaD de 78 horas, totalizando 390 horas, distribuídas em dois semestres.

O resultado preliminar está previsto para ocorrer no dia no dia 2 fevereiro e o resultado final no dia 7 do mesmo mês, no site do campus Araguatins.

A matrícula dos candidatos selecionados será realizada no período de 8 a 9 de fevereiro, no horário de 8h às 11h e das 14h às 17h, na Coordenação de Registros Escolares (CORES) do Campus Araguatins. As aulas iniciam no dia 16 de fevereiro.