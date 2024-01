Redação Jornal do Tocantins

Começam nesta terça-feira, 2, as inscrições para as vagas que exigem a titulação de doutor, para o processo seletivo da Universidade Federal do Tocantins (UFT) que oferta 33 vagas para professor substituto.

São ofertadas 27 vagas para início imediato e 6 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os campus da UFT e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). A remuneração varia conforme a titulação, de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02.

Conforme o edital, dentre as vagas previstas, 7 serão reservadas para candidatos negros e 2 serão reservadas para pessoas com deficiência.

As inscrições são de acordo com a titulação das vagas, que exigem doutorado, mestrado, especialista e graduados e são feitas exclusivamente pelo site da Comissão Permanente de Seleção (Copese), por isso é necessário o candidato ficar atento às datas. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Confira o cronograma de inscrições:

02/01/2024 a 04/01/2024 – Abertura de Inscrições – apenas para as vagas que exigem a titulação de doutor;

08/01/2024 e 11/01/2024 – Abertura de inscrições – apenas para as vagas que exigem a titulação de mestre.

15/01/2024 e 18/01/2024 – Abertura de inscrições – para as vagas que exigem a titulação de especialista;

22/01/2024 e 25/01/2024 – abertura de inscrições – apenas para as vagas que exigem o diploma de graduação.

O processo seletivo ocorre em uma etapa, dividida nas seguintes fases: entrevista, análise de currículo, prova didática e avaliação de títulos.

O resultado final está previsto para o dia 6 de março de 2024.

Para mais informações acesse o edital aqui.

Os selecionados atuarão nos seguintes cursos:

- Biologia, Geografia, História, Letras, Medicina, Química, Turismo, Zootecnia, no campus da UFNT, em Araguaína;

- Ciências Sociais, Educação do Campo, Pedagogia, campus da UFNT, em Tocantinópolis;

- Direito, no campus da UFT, em Arraias;

- Agronomia, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, no campus da UFT, em Gurupi;

- Educação Física, Psicologia, no campus da UFT, em Miracema;

- Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Engenharia Ambiental, Jornalismo, Pedagogia, no campus da UFT, em Palmas;

- História, Letras, no campus da UFT, em Porto Nacional.