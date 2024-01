Terminam às 23h59 desta sexta-feira, 26, as inscrições para o processo seletivo que oferta 20 vagas no Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade 2024 da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp).

De acordo com o edital, os interessados devem se inscrever por meio da ficha de inscrição.

Os alunos regularmente matriculados nos Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade receberão uma bolsa no valor de R$ 4.106,09.

Conforme o documento, os cenários de prática da Residência em Medicina de Família e Comunidade se inserem no contexto da Rede de Atenção e Vigilância em Saúde (RAVS) do município de Palmas.

A residência tem duração de 24 meses, com carga horária total de 5.760 horas, distribuídas em 60 horas semanais, sendo 1.152 horas (20%) de atividades teóricas e 4.608 horas (80%) de atividades práticas.

Podem se inscrever no processo seletivo os candidatos que concluíram o curso de graduação em medicina ou irão concluí-lo até a data prevista para matrícula no programa de residência.

Conforme o regulamento, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico de inscrição e preencher corretamente todos os dados solicitados no requerimento de inscrição. Após o preenchimento do formulário, o candidato receberá no e-mail cadastrado a confirmação da inscrição, bem como dos documentos exigidos.

Após a confirmação da inscrição, o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 350. A data limite para quitação será o dia 27 de janeiro de 2024 e o pagamento deverá ser realizado por meio de transferência entre contas, DOC ou TED, para a conta da instituição, conforme instruções no edital.

De acordo com o edital, o candidato deverá enviar o comprovante de recolhimento da taxa para o e-mail processoseletivofesp@gmail.com até dia 28 de janeiro de 2024 com descrição do nome do candidato e especialidade requerida no corpo do e-mail.

A previsão para a divulgação da homologação final das inscrições ocorrerá no dia 2 de fevereiro de 2024.

O processo seletivo constará de uma fase obrigatória, com etapa única, e exame escrito objetivo, de caráter classificatório e eliminatório.

A prova será aplicada no dia 4 de fevereiro de 2024, no período da manhã, e terá duração de três horas.

O local da prova será divulgado até o dia 2 de fevereiro de 2024, pela Fesp.

As aulas estão previstas para ocorrer no dia 1° de março.