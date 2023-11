Terminam nesta quarta-feira, 8, as inscrições para o vestibular 2024/1, da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Para se inscrever acesse aqui.

De acordo com o edital, são 680 vagas divididas entre os 17 cursos de graduação presenciais ofertados pela instituição em seus cinco câmpus.

Os interessados devem realizar as inscrições pela internet, até às 23h59min. A taxa de inscrição custa R$ 120.

As provas serão aplicadas dia 3 de dezembro nos campus da Unitins nos municípios de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso, além do município de Araguaína, local de prova disponível exclusivamente para os candidatos do curso de Medicina.

Ainda conforme o cronograma, a publicação do gabarito preliminar está prevista para o dia 4 de dezembro a partir das 19h. A divulgação do resultado definitivo ocorrerá no dia 20 do mesmo mês, a partir das 19h no site da Unitins.

A convocação para a Junta Médica e Banca de Heteroidentificação, será no dia 21, também a partir das 19h.

Todos os 680 candidatos aprovados iniciarão as aulas no dia 2 de fevereiro de 2024, conforme calendário acadêmico da Universidade.

Confira os cursos de graduação presenciais ofertados

Câmpus Araguatins – Letras e Pedagogia;

Câmpus Augustinópolis – Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Medicina;

Câmpus Dianópolis – Administração, Ciências Contábeis e Direito;

Câmpus Palmas – Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação;

Câmpus Paraíso – Ciências Contábeis, Direito e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.