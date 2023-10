As inscrições para o vestibular 2024/1, da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) iniciam nesta segunda-feira, 9, no site da instituição, via internet.

De acordo com o edital, são 680 vagas divididas entre os 17 cursos de graduação presenciais ofertados pela instituição em seus cinco câmpus, são 40 vagas para cada curso, e devem ser realizadas até 8 de novembro, às 23h59. A taxa de inscrição custa R$ 120.

Os candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição, conforme critérios e cronograma do edital. As vagas são ofertadas na modalidade de Ampla Concorrência e possuem reserva de 50% para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

As provas serão aplicadas dia 3 de dezembro nos campus da Unitins nos municípios de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso, além do município de Araguaína, local de prova disponível exclusivamente para os candidatos do curso de Medicina.

Para se increver acesse aqui