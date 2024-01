Redação Jornal do Tocantins

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos Concursos”, começaram nesta sexta-feira, 19, e vão até o dia 9 de fevereiro. São 6.640 mil vagas em 21 órgãos públicos federais. A inscrição deve ser feita de forma online, pela plataforma do Governo Federal. Dentre as 220 cidades que aplicarão o exame estão Palmas, Araguaína e Gurupi.

A previsão do governo é que mais de 3 milhões de candidatos se inscrevam no “Enem dos Concursos”. O valor para fazer a inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para vagas de nível superior.

Para se inscrever, o interessado deve acessar sua conta na plataforma Gov.br e em seguida, será necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital.

Não precisam pagar a taxa as pessoas que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que cursam ou cursaram faculdade pelo Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e quem realiza transplante de medula óssea.

Conforme divulgado pelo Governo Federal, o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição vai até a próxima sexta-feira, 26.

Aplicação das provas e resultados

As provas serão realizadas no dia 5 de maio deste ano, em 220 cidades em todo o país. O governo prevê 5.141 mil locais de aplicação, a responsável por aplicar o exame será a Fundação Cesgranrio. Os candidatos podem concorrer a várias vagas em uma mesma área de atuação, pagando apenas uma única taxa de inscrição.

A prova será dividida em dois turnos em um único dia, as questões serão objetivas e dissertativas. Os resultados preliminares das provas objetivas, discursivas e redações serão no dia 3 de junho.

Os resultados finais estão previstos para o dia 30 de julho. O início da etapa de convocação para posse e para a realização de cursos de formação será em 5 de agosto