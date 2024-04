O período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deste ano começou nesta segunda-feira (29). As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis até o próximo dia 10 de maio pela internet, por meio deste link

A prova é destinada para aqueles que não concluíram o ensino fundamental e médio na idade apropriada. O Encceja exige que os candidatos tenham no mínimo 15 anos para realizar as provas do ensino fundamental e 18 anos para as do ensino médio, conforme especificado no edital.

As provas estão agendadas para acontecer no dia 25 de agosto e com questões baseadas nas Matrizes de Referência disponíveis no portal do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Serão quatro provas objetivas realizadas pelo Ministério da Educação em colaboração com o Inep.

Segundo o governo federal, o propósito do Encceja é avaliar as competências, habilidades e conhecimentos de jovens e adultos que não completaram a educação básica para obter as certificações concedidas pelas secretarias de educação e institutos federais.