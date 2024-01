As inscrições para o concurso do Ministério Público do Tocantins (MPTO) terminam às 18 horas desta sexta-feira, 19.

São ofertadas 54 vagas entre cargos de nível médio e superior e formação de cadastro de reserva.

As provas serão aplicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe) no dia 3 de março.

Segundo o edital, as inscrições devem ser realizadas no site do Cebraspe com o valor de R$130 para nível superior e de R$ 100 para nível médio. A data limite para pagamento é 24 de janeiro.

As vagas de nível médio para assistentes têm remuneração inicial de R$ 4.657,34 e as de nível médio de cargos técnicos, R$ 5.184,60. Para as vagas de nível superior, o salário é de R$ 10.056,33. O pagamento da taxa de inscrição deve ser pago até o dia 26.

É obrigatório ter o diploma de ensino médio ou superior completo na especialidade em disputa no concurso para assumir a vaga caso seja aprovado.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã.

Para os cargos de nível médio, as provas objetivas e a prova discursiva, também terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da tarde.

A divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas está prevista para ocorrer no dia 8 de março.

O resultado final nas provas objetivas, de resultado provisório na prova discursiva e de convocação para a investigação social e funcional, ocorrerá no dia 26 de março.

Para mais informações, basta acessar o edital disponível neste link.

Confira as vagas: