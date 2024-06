Vida Urbana Inscrições para expositores participarem do 3° Arraiá no Paraíso começam nesta segunda Conforme o edital, ao todo são disponibilizadas 28 vagas. Interessados podem se inscrever até quinta-feira (6), de forma presencial na Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo

As inscrições para expositores participarem do Arraiá no Paraíso – O São João do Seu Coração – 3ª Edição, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado, começam nesta segunda-feira (3). De acordo com o edital de Chamada Pública, ao todo, são disponibilizadas 28 vagas para expositores. Os interessados podem se inscrever até quinta-feira (6), no hor...