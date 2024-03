Vida Urbana Inscrições para cursos de idiomas voltados ao setor do turismo com 528 vagas terminam neste domingo Processo seletivo do IFTO disponibiliza 268 vagas para o curso de inglês e 260 para o de espanhol. Oportunidades são gratuitas e ofertadas na modalidade a distância

Terminam neste domingo, 3, as inscrições para o processo seletivo que oferta 528 vagas para Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Inglês e Espanhol, aplicados aos serviços turísticos do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) em parceria com Ministério do Turismo (MTur). O curso é voltado aos condutores, guias, estudantes e demais profissionais que atuam ...