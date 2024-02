Redação Jornal do Tocantins

Terminam às 19 horas desta sexta-feira, 23, as inscrições para o concurso do quadro geral de servidores da prefeitura de Palmas. De acordo com o edital, são ofertadas 173 vagas para posse imediata e 496 vagas para formação de cadastro de reserva, distribuídas em nível médio e superior.

A remuneração inicial para os cargos vão de R$ R$ 1.711,09 a R$ 5.457,85.

De acordo com o edital, os interessados devem efetuar as inscrição por meio do site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (COPESE/CDE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT).

As provas estão previstas para ocorrer no dia 7 de abril, deste ano.

O valor da taxa custa R$ 140 para nível médio e R$ R$ 190 para superior.

O concurso será composto por provas de conhecimento (objetivas), para todos os cargos, com 40 questões, no formato de múltipla escolha.

A aplicação das provas para todos os cargos de nível médio ocorrerá durante a manhã, com o fechamento dos portões às 8h, e horário de início às 8h10min.

Para todos cargos de nível superior, a aplicação das provas ocorrerá no período da tarde. O fechamento dos portões será às 15h e o horário de início às 15h10min. As provas terão quatro horas de duração.

O resultado provisório está previsto para ser divulgado no dia 10 de maio, e a homologação do resultado final para dia 29 do mesmo mês.

O concurso público do quadro geral é de responsabilidade do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) executado pela Copese/CDE da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT).