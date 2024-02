Terminam neste domingo, 18, às 22h, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Talismã, situada na região sul do estado, que oferta 53 vagas para provimento de cargos efetivos do poder executivo do município. Acesse aqui para se inscrever.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 31 de março. Os salários chegam a R$ 5.426,91.

De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever pelo site do Instituto de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Cidadania (IDESC), banca responsável pela seleção.

A taxa de inscrição custa R$ 80 para os cargos de nível fundamental, R$ 110 para nível médio e R$ 150 para nível superior.

Confira os cargos

Nível fundamental: auxiliar de serviços de manutenção e alimentação; auxiliar de serviços gerais; motorista categoria “D” e vigia.

Nível médio/técnico: agente administrativo; fiscal de postura e edificações; recepcionista/telefonista; comunitário de saúde; agente de combate às endemias; agente de fiscalização em vigilância sanitária; auxiliar de Saúde Bucal; técnico em enfermagem e professor médio I.

Nível superior: advogado; assistente social; contador; engenheiro civil; enfermeiro; farmacêutico; médico; nutricionista; odontólogo e psicólogo.

Ainda segundo o edital, as provas serão às 8h, para todos os níveis, com duração de quatro horas, em local a ser determinado e divulgado.

A divulgação dos gabaritos oficiais preliminares está prevista para ser publicada até o dia 1º de abril e os definitivos até o dia 10 de abril.

O resultado parcial do concurso será divulgado até o dia 12 de abril, e o final, até o dia 18 do mesmo mês.