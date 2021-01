Vida Urbana Inscrições para concurso da PM do Tocantins começam às 10h desta segunda,4 Concurso terá 855 vagas para soldados do sexo masculino e 95 do feminino, taxa de inscrição de R$ 80 e prova terá cinco etapas

Os interessados em se inscrever no concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins poderão iniciar o processo a partir das 10h desta segunda-feira, 4, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora das provas. A taxa de inscrição é de R$ 80. O concurso terá 855 vagas ...