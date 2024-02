Vida Urbana Inscrições para concurso da Caixa que oferta 19 vagas para Tocantins começam nesta quinta Interessados poderão se inscrever pela internet até o dia 25 de março. Vagas são para Palmas e Araguaína. Também são ofertadas cinco vagas para formação de cadastro reserva

Começam às 10h desta quinta-feira, 29, as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal. De acordo com o edital, no Tocantins são ofertadas 19 vagas de início imediato e cinco para formação de cadastro reserva, para Técnico Bancário Novo (TBN). São ofertadas 10 vagas para início imediato em Araguaína, e três para cadastro reserva. Na capital, são o...