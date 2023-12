Redação Jornal do Tocantins

As inscrições para o concurso da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Tocantins encerram neste domingo, 3, às 23h59min. São mais de 300 vagas que vão desde nível fundamental até superior e os salários variam de R$ 1.320 a R$ 13.950.

De acordo com o edital, a taxa custa R$ 80 para cargos de nível fundamental incompleto, R$ 100 para os de nível médio/técnico e R$ 130 para os de nível superior e os boletos podem ser pagos até segunda-feira, 4.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 7 de janeiro de 2024 para todos os cargos em locais e horários definidos no Edital de Convocação que será publicado dia 20 de dezembro.

Os interessados podem se inscrever por meio do site do Inep Brasil.

Para mais informações acesse aqui

Confira:

Cargos (Nível Fundamental Incompleto)

Agente Educacional - Auxiliar De Serviços Gerais [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Agente Educacional - Auxiliar De Serviços Gerais [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 5

Cadastro Reserva: 5

PcD: 1

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Agente Educacional - Merendeira [Zona Rural]

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Agente Educacional - Merendeira [Zona Urbana]

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar De Serviços Gerais [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 5

Cadastro Reserva: 9

PcD: 1

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar De Serviços Gerais [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 5

PcD: 1

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Condutor De Ambulância [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 4

Cadastro Reserva: 8

Salário: R$1.800,00

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto Curso para conduzir veículos de transporte de emergência CNH categoria "D” ou “E”

Condutor De Ambulância [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 3

Cadastro Reserva: 6

Salário: R$1.800,00

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto Curso para conduzir veículos de transporte de emergência CNH categoria "D” ou “E”

Gari

Vagas Imediatas: 4

Cadastro Reserva: 8

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Jardineiro [Zona Urbana]

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Mecânico De Veículo Motor A Gasolina

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.200,00

Requisitos: Curso Técnico ch mínima 90 horas

Motorista

Vagas Imediatas: 4

Cadastro Reserva: 8

Salário: R$1.800,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto CNH Categoria “D”

Motorista – Câmara Municipal

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$1.673,74

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto CNH Categoria “B”

Operador de Máquinas Leves

Vagas Imediatas: 3

Cadastro Reserva: 6

Salário: R$ 1.800,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Operador de Máquinas Pesadas

Vagas Imediatas: 4

Cadastro Reserva: 8

Salário: R$ 2.200,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Operador de Motoniveladora

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 4

Salário: R$ 3.400,00

Requisitos: CNH CAT D + Curso Especifico na Area Ch Min 60 Horas

Operador de Trator Esteira

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 3.400,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto CNH CAT D + Curso Especifico na Area Ch Min 60 Horas

Pedreiro

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Vigia

Vagas Imediatas: 4

Cadastro Reserva: 8

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Vigia [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 8

Cadastro Reserva: 16

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Vigia – Câmara Municipal

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Zelador [Zona Urbana]

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Zelador [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Cargos (Nível Médio Completo/Técnico)

Agente de Combate a Endemias

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.640,00 Dois salários mínimos conforme lei específica

Requisitos: Ensino Médio Completo Curso de Formação Inicial

Agente De Transporte Escolar [Zona Rural] Região Sede Do Município

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio Completo CNH Categoria “D” Curso de Formação de Condutores

Agente De Transporte Escolar [Zona Rural] Região P.A São Judas

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio Completo CNH Categoria “D” Curso de Formação de Condutores

Assistente Administrativo

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 5

PcD: 1

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Assistente Administrativo [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Auxiliar De Lactário

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio completo

Auxiliar De Saúde Bucal [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio Completo Curso de Auxiliar em Saúde Bucal e Registro Profissional

Auxiliar De Saúde Bucal [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio Completo Curso de Auxiliar em Saúde Bucal e Registro Profissional

Digitador

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio Completo

Eletricista

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio Curso de Eletricista CH 60 horas

Fiscal De Código De Postura

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Fiscal de Limpeza Pública

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Fiscal de Vigilância Sanitária

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 4

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Monitor de Alunos Pne

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Monitor de Desenvolvimento Infantil

Vagas Imediatas: 3

Cadastro Reserva: 5

PcD: 1

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Monitor de Educação Integral

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Monitor De Sala De Leitura [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Monitor De Sala De Leitura [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 4

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Monitor De Transporte Escolar [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Recepcionista

Vagas Imediatas: 3

Cadastro Reserva: 5

PcD: 1

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Recepcionista – Câmara Municipal

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Secretário Escolar [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 3

PcD: 1

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Secretário Escolar [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.320,00

Requisitos: Ensino Médio

Técnico Em Enfermagem [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.800,00

Requisitos: Ensino Médio Completo Curso Técnico em Enfermagem e Registro Profissional

Técnico Em Enfermagem [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.800,00

Requisitos: Ensino Médio Completo Curso Técnico em Enfermagem e Registro Profissional

Técnico Em Saúde Bucal

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.700,00

Requisitos: Ensino Médio Completo Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro Profissional

Nível Superior

Assistente Social

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 4

Salário: R$ 2.500,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Graduação em Assistente Social Registro Profissional

Assistente Social Educacional

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.500,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Graduação em Assistente Social Registro Profissional

Educador Físico

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 3.000,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Educação Física e Registro Profissional

Enfermeiro [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 3.600,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Enfermagem e Registro Profissional

Enfermeiro [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 3.600,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Enfermagem e Registro Profissional

Enfermeiro ESF

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 3.600,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Enfermagem e Registro Profissional

Fisioterapeuta

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.850,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Fisioterapia e Registro Profissional

Médico Clínico Geral Estratégia Saúde Da Família – ESF

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 13.950,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Graduação em medicina e Registro no Conselho

Nutricionista

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$1.900,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Nutrição e Registro Profissional

Nutricionista Escolar

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$1.900,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Nutrição e Registro Profissional

Odontólogo (Esb) [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.800,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Odontologia e Registro Profissional

Odontólogo (Esb) [Zona Urbana]

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.800,00

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Odontologia e Registro Profissional

Psicólogo

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 4

PcD: 1

Salário: R$ 1.800,00

Requisitos: Ensino Superior/Formação em Psicologia e Registro Profissional

Psicólogo Educacional

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.884,22

Requisitos: Ensino Superior Completo Graduação em Psicologia e Registro Profissional

Professor De Artes [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.922,81

Requisitos: Ensino Superior Completo Licenciatura em Artes Cênicas

Professor De Artes [Zona Urbana]

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.922,81

Requisitos: Ensino Superior Completo Licenciatura em Artes Cênicas

Professor De Educação Física [Zona Rural]

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.922,81

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Educação Física e Registro Profissional

Professor De Educação Física [Zona Urbana]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.922,81

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Educação Física e Registro Profissional

Professor de Geografia [Zona Rural]

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.922,81

Requisitos: Ensino Superior Completo Licenciatura em Geografia

Professor De História [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.922,81

Requisitos: Ensino Superior Completo Licenciatura em História

Professor De Letras [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.884,22

Requisitos: Ensino Superior Completo Licenciatura em Letras/Inglês

Professor Nível Superior [Zona Rural]

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 3

PcD: 1

Salário: R$ 2.884,22

Requisitos: Ensino Superior Completo Formação em Pedagogia ou Normal Superior