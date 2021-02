Vida Urbana Inscrições para Cartão do Estudante seguem até a próxima segunda-feira, 22 Ao todo, serão oferecidas 890 vagas;

As inscrições para o processo de seleção do Cartão do Estudante da Capital seguem abertas até o dia 22 de fevereiro. Para se inscrever, o estudante deve entrar no site http://cartaoestudante.palmas.to.gov.br/, acessar o edital, verificar se preenche os requisitos e confirmar a inscrição enviando os documentos para o e-mail: cartaodoestudante2021@gmail.com. Ao todo, s...