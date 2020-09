Vida Urbana Inscrições para bolsas remanescentes do ProUni terminam quarta-feira (30) Há 90 mil bolsas não preenchidas no processo seletivo regular

Os candidatos já matriculados ou não em instituição de ensino superior, onde pretendem receber uma das bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos (ProUni), têm até quarta-feira (30) para fazer inscrição na página do programa. São 90 mil bolsas não preenchidas no processo seletivo regular para o segundo semestre de 2020.O ProUni oferece bolsas de estudo ...