Redação Jornal do Tocantins

As inscrições seguem abertas até esta quarta-feira, 14, para os projetos a proteção do bioma Amazônico, em que podem ser inscritos projetos dos estados do Pará, Amazonas e Tocantins.

Conforme o edital da Floresta em Pé da Rede Transformar, será apoiado três 3 projetos e cada uma delas receberá cerca de R4 65 mil reais.

Ainda segundo o edital, podem participar das inscrições a Organizações de Sociedade Civil (OSCs), de direito privado, sem fins lucrativos, cooperativas, com ou sem fins lucrativos e Negócio de Impacto ou Negócios Sociais.

As iniciativas devem estar alinhadas a uma das seguintes temáticas: meio ambiente; redução do desmatamento; inovação e tecnologia; empreendedorismo sustentável; cultura; sustentabilidade; consumo e pós-consumo sustentável; desenvolvimento local, econômico, social e ambiental e a Geração de renda.

A Rede Transformar, uma iniciativa plural e multissetorial que reúne empresas para promover o desenvolvimento de comunidades. O edital e o link para as inscrições podem ser acessados pelo site Floresta em Pé.