Estão abertas as inscrições para recrutamento de elenco, figurantes, equipe técnica e apoiadores para a realização da 20ª edição da Paixão de Cristo 2024. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial da Cia Art’Sacra, por meio do link.

Aqueles que desejam fazer parte do elenco principal têm até sábado, 27, para se inscrever. Os testes serão realizados na mesma data, das 15h às 19h, e no domingo, 28, das 9h às 12h, no Centro Amor Social Papa Francisco, localizado na quadra 1.104 Sul, Alameda 02, Ai 11.

Para quem tem interesse em ser figurante, as inscrições podem ser feitas até o dia do ensaio geral.

Conforme divulgado, os testes consistirão em exercícios, dinâmicas de teatro e leitura do texto, que serão encaminhados a todos que realizarem a inscrição. Os voluntários selecionados receberão preparação corporal, interpretação, impostação da voz, improvisação e criação de personagens.

A expectativa é selecionar cerca de 500 voluntários. Não é necessário ter experiência, e homens, mulheres e crianças de qualquer idade e religião são aceitos.

A apresentação da 20ª edição da Paixão de Cristo ocorrerá no dia 29 de março, em local que ainda será definido.

Reencontro

Segundo a assessoria, o espetáculo deste ano celebra os 20 anos de realização da Paixão de Cristo pela Cia Art’Sacra no Tocantins.

Para celebrar, o espetáculo contará com a participação de pessoas que integraram o elenco e bastidores nas primeiras edições da peça. "Será um encontro memorável. Convocamos todas as pessoas que participaram conosco de todas as edições da Paixão de Cristo, principalmente as primeiras, para que tenhamos um encontro histórico", ressaltou o diretor geral do espetáculo, Valdeir Santana, por meio da assessoria.