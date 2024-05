Vida Urbana Inscrições abertas para cursos de formação de brigadistas florestais e guarda-vidas em nove cidades Inscrições vão até a sexta-feira (29) e são 80 vagas para brigadistas e 360 para guarda-vidas

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Para os Cursos de Brigadista e Guarda-Vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM/TO). As inscrições vão até a sexta-feira (29) e as formações buscam selecionar voluntários, com vagas para nove municípios do estado. Conforme o edital, os cursos terão carga horária de 40 a 50 horas/...