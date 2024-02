A Prefeitura de São Valério, situada na região sudeste do estado, está com inscrições abertas para o concurso público que oferta 213 vagas imediatas, cadastro reserva e cerca de 20 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).

Segundo o edital publicado pela Prefeitura de São Valério, as inscrições podem ser realizadas pelo site da banca examinadora Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP).

As provas estão previstas para ocorrer nos dias 13 e 14 de abril. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 6.126. Todas as vagas são para provimento de cargos efetivos do poder executivo do município.

A taxa de inscrição custa R$ 70 para os cargos de nível fundamental, R$ 80 para nível médio e técnico, e R$ 120 para nível superior.

Para mais informações acesse aqui

Confira as vagas:

Cargos (Nível Fundamental Incompleto)

Auxiliar de Serviços Gerais

Vagas Imediatas: 32

PcD:8

Cadastro Reserva: 19

Salário: R$ 1.412,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Serviços Operacionais

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.412,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Limpeza de Piscinas e Cascatas

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$ 1.412,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Eletricista

Vagas Imediatas: 1

Salário: 2.147,31

Requisitos: Ensino Fundamental completo, Curso básico de elétrica, Curso de instalação com eletricidade norma reguladora NR10, Curso capacidade para trabalho em altura – Treinamento inicial da NR 35, NR 10 básico em segurança e instalações e serviços com eletricidade

Motorista

Vagas Imediatas: 12

PcD:3

Cadastro Reserva: 5

Salário: R$ 2.000,00

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto e ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “D” ou “E” e curso de qualificação, conforme regulamento

Monitor de Transporte Escolar

Vagas Imediatas: 4

PcD:1

Cadastro Reserva: 3

Salário: R$ 1.412,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Operador de Motoniveladora

Vagas Imediatas: 2

Salário: R$ 4.184,50

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto, Carteira Nacional de Habilitação (CNH)“D” ou “E” e curso de qualificação profissional de até 200 horas

Operador de Máquinas Pesadas

Vagas Imediatas: 3

Cadastro Reserva: 2

Salário:R$ 2.000,00

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “C” e aprovação em curso de habilitação para operar máquinas

Pedreiro

Vagas Imediatas: 3

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.147,31

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Cargos (Nível Médio Completo/Técnico)

Agente de Serviços Operacionais

Vagas Imediatas: 9

PcD:1

Cadastro Reserva: 4

Salário: R$2.000,00

Requisitos: Ensino Médio completo

Almoxarife

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$2.000,00

Requisitos: Ensino Médio completo e Certificado curso básico de informática

Auxiliar Administrativo

Vagas Imediatas: 10

PcD:2

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 1.412,00

Requisitos: Ensino Médio completo

Auxiliar de Sala de Aula

Vagas Imediatas: 5

PcD: 1

Cadastro Reserva: 3

Salário: R$ 1.412,00

Requisitos: Ensino Médio completo

Fiscal Municipal de Tributos e Postura

Cadastro Reserva: 1

Salário: R$ 2.480,00

Requisitos: Ensino Médio completo

Fiscal de Vigilância Sanitária

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 1

Salário: R$ 1.412,00

Requisitos: Ensino Médio completo

Guarda Municipal

Vagas Imediatas: 4

PcD: 1

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.000,00

Requisitos: Ensino Médio completo

Técnico em Enfermagem

Vagas Imediatas: 7

PcD: 1

Cadastro Reserva: 4

Salário: R$ 1.500,00 + complementação do piso (Lei Federal n°14.434/2022)

Requisitos: Ensino Médio completo, curso técnico em enfermagem e registro coren

Técnico em Radiologia

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 1

Salário:R$ 2.000,00

Requisitos: Ensino Médio completo, curso Técnico em Radiologia e registro na classe

Nível Superior

Assistente Social

Vagas Imediatas: 3

Cadastro Reserva: 1

Salário: R$ 3.458,27

Requisitos: Nível Superior em Serviço Social, com registro no Conselho Regional de Serviço Social do Tocantins

Bioquímico

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$ 3.458,27

Requisitos: Ensino Superior completo em Bioquímica e Registro no conselho competente

Enfermeiro(a)

Vagas Imediatas: 4

Cadastro Reserva: 2

Salário: R$ 2.900,00 + Complementação do piso (Lei Federal nº 14.434/2022)

Requisitos: Ensino Superior em Enfermagem e Registro no conselho competente

Engenheiro(a) Agrônomo

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$ 3.458,27

Requisitos:Ensino Superior em Engenharia Agrônoma e Registro no Conselho competente

Engenheiro (a) Civil

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$ 3.458,27

Requisitos: Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no conselho competente

Farmacêutico (a)

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$ 3.458,27

Requisitos: Ensino Superior em Farmácia e Registro no Conselho competente

Fisioterapeuta

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$ 3.458,27

Requisitos: Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho competente

Nutricionista

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 1

Salário: 3.458,27

Requisitos: Ensino Superior em Nutrição e registro no Conselho competente

Médico Clínico Geral

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$ 6.126,00

Requisitos: Ensino Superior em Medicina e especialização em clínica Geral e Registro no Conselho competente

Odontólogo

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 1

Salário: 3.458,27

Requisitos: Ensino Superior em odontologia e registro no Conselho competente

Psicólogo

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 1

Salário: 3.458,27

Requisitos: Ensino Superior em Psicologia e registro no Conselho competente

Professor da Educação Básica - Professor Regente - Letras Português/Inglês

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 1

Salário: R$ 1.922,82

Requisitos: Ensino Superior completo com formação em Letras

Professor da Educação Básica - Professor Regente – Matemática

Vagas Imediatas: 2

Cadastro Reserva: 1

Salário: R$ 1.922,82

Requisitos: Ensino Superior completo com formação em Matemática

Professor da Educação Básica - Professor Regente –Educação Física

Vagas Imediatas: 3

Cadastro Reserva: 1

Salário: R$ 1.922,82

Requisitos: Ensino Superior completo com Licenciatura em Educação Física

Professor da Educação Básica - Professor Regente – Pedagogo

Vagas Imediatas: 21

PcD: 4

Cadastro Reserva: 10

Salário: R$ 1.922,82

Requisitos: Ensino Superior completo com formação em Pedagogia

Professor da Educação Básica - Professor Regente – Arte e Teatro

Vagas Imediatas: 1

Salário: R$ 1.922,82

Requisitos: Ensino superior Completo com formação em Artes

Professor da Educação Básica - Professor Regente – História

Vagas Imediatas: 1

Cadastro Reserva: 1

Salário: R$ 1.922,82

Requisitos:Ensino superior completo com formação em História