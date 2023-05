As inscrições para o Vestibular Unificado 2023/2 do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) encerram neste domingo, 21.

São ofertadas 417 vagas, entre elas 120 vagas para cursos técnicos e 297 para cursos superiores. As vagas estão distribuídas entre as unidades de Araguaína, Colinas do Tocantins, Lagoa da Confusão, Palmas, Pedro Afonso e Porto Nacional.

As inscrições podem ser feitas por meio da página https://seja.ifto.edu.br. A taxa custa R$ 20 para os cursos técnicos e R$ 40 para os cursos superiores.

A aplicação das provas de acordo com o novo cronograma ocorrerá no dia 4 de junho, e o resultado final do vestibular será publicado no dia 29 de junho.

Reserva de vagas

Segundo o IFTO, o Vestibular Unificado do IFTO conta com 8 modalidades de reserva de vagas e atende aos seguintes públicos: pessoas com deficiência; pessoas que estudaram integralmente em escola pública; pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas ou indígenas; e pessoas que integram família com renda por pessoa igual ou inferior a 1,5 salário mínimo.

Há também as vagas reservadas para ações afirmativas, que são candidatos com deficiência, indígenas, assentados pela reforma agrária, afrodescendentes residentes em quilombos e egressos do Instituto de Menores do estado do Tocantins (antigo Instituto São José). É importante estar atento ao item 7, que detalha as informações sobre a reserva de vagas.