Inquérito investiga contratação de transporte escolar sem licitação e Seduc explica medida

Um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) apura supostas irregularidades na contratação de uma empresa para prestação de serviço de transporte escolar pelo Governo do Estado. O contrato firmado em fevereiro de 2020 com a empresa Atlântico Transportes Ltda ocorreu após declaração de dispensa de licitação, com a justificativa de contratação e...