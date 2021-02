Vida Urbana Inquérito durou uma década para apontar quatro acusados de estuprarem menor em Divinópolis em 2008 Denunciados em 2020 pelo abuso de uma menina de 12 anos, domador e lavrador até hoje seguem sem saber da acusação; dois menores devem responder em processo específico pelo crime

Um domador de 53 anos e um lavrador de 54, moradores de Divinópolis, vão responder por estupro cometido em uma menina de 12 anos entre 2008 e 2009. O caso veio à tona após um inquérito para apurar as suspeitas, que durou uma década, ser concluído. Instaurado em 2010, a apuração só teve a conclusão efetivada em maio do ano passado. A denúncia à Justiça ocorreu no dia 2...