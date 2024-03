Vida Urbana Inmet alerta para possibilidade de chuva e ventos intensos no Tocantins Pelo menos 28 cidades fazem parte da lista de cidades com alerta, publicada pelo instituto

Um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deste domingo (24) alerta sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. Ao menos 28 cidades tocantinenses fazem parte da lista dos municípios publicada pelo instituto. Entre as áreas que podem ser afetadas estão as regiões oriental e ocidental do Tocant...