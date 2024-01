O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira, 31, um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em quase todo o estado. O alerta atinge 112 cidades, entre elas estão Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional. Confira aqui a lista de cidades.

Segundo o instituto, há baixo risco de falta de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Nas três maiores cidades do estado, a máxima chega a 31ºC e a mínima em 22 ºC, conforme o Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos. Na capital, a previsão é de chuva fraca pela manhã e à tarde durante essa semana, com máxima de 31.5 ºC e mínima de 24.2 ºC .

Em Araguaína, no norte do estado, a semana será de chuva, com máxima de 26.2 ºC e mínima de 22ºC .Em Gurupi, no sul do Tocantins, terá chuva no início da tarde de quinta-feira, 1, com máxima de 29ºC e mínima de 26.5 ºC.

A previsão é de chuva durante os dois dias em determinadas áreas também nos estados do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. O volume pode chegar a 50 milímetros em um dia, com ventos de até 60 km/h.

Cuidados durante os alertas

O Inmet orienta que no período de chuva é preciso ter atenção para evitar acidentes:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Para mais informações ou emergências, basta ligar para a Defesa Civil (199) e para o Corpo de Bombeiros Militar (193).