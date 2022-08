Vida Urbana Inicia nesta semana as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cariri do Tocantins A prova objetiva está prevista para ser aplicada em 9 de outubro

O concurso da Prefeitura de Cariri, sul do estado, teve o edital publicado no dia 22 de julho no Diário Oficial do Estado com a oferta de 81 vagas em cargos de provimento efetivo e formação de cadastro reserva. As inscrições poderão ser feitas de 2 a 31 de agosto. A taxa varia entre R$ 80, R$ 100, R$ 120, R$ 130 e R$ 150, a depender do cargo. Foram ofertadas 1...