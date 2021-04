Vida Urbana Infrações leves e médias serão convertidas em advertência a partir desta segunda (12) Segundo o Contran, órgão responsável pelas normativas de trânsito no país, o motorista que cometer uma infração do tipo não precisará acionar o órgão autuador de trânsito

Motoristas que cometerem infrações de trânsito leves e médias podem ter a punição convertida automaticamente em advertência por escrito segundo as novas regras do Código de Trânsito, sancionadas em outubro pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As alterações entram em vigor na segunda-feira (12). Segundo o Contran (Conselho Nacional de Trânsito), órgão respon...