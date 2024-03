Uma influenciadora de Palmas é suspeita de divulgar jogos online de azar que envolvem apostas, rifas e sorteios de bens. A Polícia Civil divulgou que finalizou nesta sexta-feira (15) a investigação da mulher e enviou ao Ministério Público para denúncia à Justiça que pode condenar ela e outros envolvidos a dois anos de prisão, além de pagar uma multa que pode chegar a R$ 200 mil.

A Secretária da Segurança Pública (SSP) informou que é ilegal divulgar ou promover jogos online de apostas, rifas e sorteios não autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Ainda segundo a SSP, a prática pode envolver outros crimes como lavagem de dinheiro, o que pode elevar a pena para até seis anos de prisão.

A SSP destacou que dentre as plataformas de cassino, online, o “jogo do tigre” ou “tigrinho” é o que tem feito mais vítimas no estado. A secretária ressaltou que quem divulga os jogos são os principais responsáveis por induzir pessoas a apostarem e que eles lucram em cima das vítimas, já que recebem uma parcela do valor das apostas realizadas por seus seguidores.

A Secretaria informou que mantém um canal para denúncias, por meio do número (63) 3571-8266, e que o sigilo do denunciante é garantido.