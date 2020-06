A contaminação por Covid-10 nos servidores da saúde avançou nos últimos dias no Hospital Regional de Araguaína (HRA). A informação é de servidores da unidade que conversaram com o Jornal do Tocantins com a condição de não terem os nomes revelados por temer retaliação. A lista levantanda por servidores, publicada no final da matéria com a inicial do primeiro nome do servidor, mantido em sigilo a pedido dos que confirmaram o afastamento mostra 29 técnicos das mais diversas áreas e setores afastados após contaminação.

Segundo uma servidora, que tem 10 anos de atuação na saúde, há uma contaminação maciça na unidade, por falta de equipamentos de proteção. “Está acontecendo uma contaminação em massa de todos os profissionais que ali trabalha, não temos material de EPIs [Equipamentos de Proteção Individuais] todos os funcionários, alas em que todos os pacientes e funcionários estão contaminados, e sala amarela, que é considerado um lugar de estabilização do paciente , todos contaminados, está um verdadeiro caos".

"Funcionários [estão] sendo oprimidos pela coordenação no grupo de WhatsApp, de forma a intimidar os colaboradores. A pessoa que questiona [as condições de trabalho] com a coordenação, ela e transferida pra outro setor do hospital, como uma forma de castigo", reclama uma das servidoras, com 12 anos de trabalho.

Outra queixa dos servidores é a falta de material de proteção. "Como a cada plantão de 12 horas o funcionário do pronto-socorro tem direito a 4 máscaras cirúrgicas?", questiona.

Elas também criticam a reabertura do comércio pela Prefeitura de Araguaína e avaliam que vai intensificar o contágio com reflexos no hospital. "No momento em que a maioria dos funcionários do hospital está afastada acometida com a Covid o prefeito libera o comércio", reclama.

Governo

Questionada sobre que que medidas específicas para o HRA estão sendo tomadas para garantir a segurança dos servidores e qual o critério para distribuição de EPIs e definir quantas máscaras são distribuídas por plantão, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sustenta, em nota, que todos os hospitais mantidos pelo governo estadual estão “devidamente abastecidos” de EPIs.

Segundo a pasta a distribuição segue as orientações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e da Comissão de Controle de Infecção Hospital (CCIH) de acordo com a área de atuação dos profissionais.

A pasta lembra que a infecção por Covid-19 é considerada pelo Ministério da Saúde de transmissão comunitária em todo o país e que Araguaína é o epicentro dos casos no Estado. “Diante disso, a SES enfatiza que pacientes podem ser regulados e/ou admitidos no HRA com o vírus, uma vez que, a literatura é pacífica em afirmar que 80% dos casos os pacientes não apresentam sintomatologia (assintomáticos). Por causa deste cenário, o HRA tem adotado, por todas as especialidades médicas o acionamento de protocolos de segurança, com a testagem de todos os pacientes que apresentem sinais e sintomas da Covid-19”, afirma a nota.

A nota afirma ainda que a Superintendência de Gestão Profissional e Educação na Saúde, por meio da área técnica de saúde do trabalhador, “monitora diariamente os servidores com os Núcleos de Saúde e Segurança do Trabalhador (NASST) e com os Recursos Humanos nas unidades onde não há o NASST, a situação da disposição da força de trabalho nos estabelecimentos de saúde”.

Esse monitoramento da SES, segundo as explicações, consiste no acompanhamento de servidores infectados, suspeitos e com quadro gripal e no apoio técnico psicológico nas unidades com servidores infectados.

Servidores contaminados e por posto de trabalho

