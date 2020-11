Vida Urbana Inep disponibiliza cartão de confirmação do Revalida 2020 Documento pode ser acessado pela Página do Participante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza, nesta segunda-feira (23), o cartão de confirmação da inscrição para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020. O documento pode ser acessado pela Página do Participante, no Sistema Revalida. As provas da primeira et...