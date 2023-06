As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 estão abertas e seguem até o dia 16 de junho, prazo que vale, também, para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os interessados devem se inscrever na Página do Participante.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas em 5 e 12 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

Os interessados devem informar no ato da inscrição o CPF e a data de nascimento (iguais aos cadastrados na Receita Federal). Quem optar pelo uso do nome social não precisará enviar nenhum tipo de documentação complementar.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 85, pode ser paga por meio de boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto.

Ainda conforme o MEC, a aprovação da isenção da taxa ou da justificativa de ausência, na edição de 2022, não significa que a inscrição para o Enem 2023 foi realizada. É necessário se inscrever para participar. Confira aqui o edital.

Login

Para realizar a inscrição e os demais procedimentos, os interessados devem utilizar o login da plataforma Gov.br. No caso de não lembrar a senha cadastrada, é possível recuperá-la.

Basta entrar na página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”. Em seguida, selecionar a opção “Esqueci minha senha”. Feito isso, aparecerão diversas formas de recuperar a conta.

O participante, então, deve selecionar uma das alternativas. São elas: por meio de aplicativos como o Meu gov.br ou de bancos credenciados; pelo internet banking; por e-mail; por mensagem de texto (SMS).

O Inep disponibilizou duas versões do edital do Exame, voltadas para participantes com deficiência. A primeira, em Língua Brasileira de Sinais (Libras), e a segunda, com adaptações para deficientes visuais.

As medidas fazem parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep, que visa ampliar as oportunidades de participação da sociedade em seus exames e avaliações.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. No Brasil, ao todo, 3.396.632 pessoas se inscreveram no Enem 2022. O Tocantins teve um registro de 28.944 candidatos.

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, por exemplo, proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ainda segundo o MEC, os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.