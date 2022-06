Vida Urbana Incinerados mais de 200 quilos de cocaína avaliados em R$30 milhões PRF apreendeu a droga no último dia 30, em um veículo, que estava estacionado em um posto de combustíveis, localizado às margens da BR 230, em Araguatins

Em ação realizada na manhã desta quinta-feira, 2, em Araguatins, no extremo norte do Estado, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) incinerou 202 quilos de pasta base de cocaína. A droga, avaliada em mais de R$ 30 milhões, havia sido apreendida no último dia 30, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um veículo, que estava estacionado em um posto de combustíveis, localizado à...