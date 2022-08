Vida Urbana Incêndio em edificação comercial é apagado pelos bombeiros em Araguatins Fogo estava concentrado no quintal, que é utilizado como depósito de lenha; dono não soube informar como e quando começou o incêndio

Nesta segunda-feira, 29, o Corpo de Bombeiro Militar (CBM), apagou um incêndio em uma edificação comercial, localizado na Avenida Castelo Branco, em Araguatins, extremo norte do Estado, por volta das 20h47min. Conforme o CBM, o incêndio estava concentrado no quintal que é utilizado como depósito de lenha, usada para o forno do comércio. O fogo se estendeu até os...