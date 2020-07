Vida Urbana Incêndio em depósito queima aparelhos eletrônicos e destrói parcialmente dois carros em Araguaína Bombeiros precisaram de três horas para combater as chamas e as causas do fogo ainda serão investigadas

Um incêndio na madrugada destruiu um depósito de produtos eletro-eletrônicos de um comércio em Araguaína, Norte do Estado. O caso ocorreu na madrugada nesta terça-feira, 28, na rua Anhanguera, localizada no Setor Planalto. Não houve vítimas e as causas do fogo ainda serão investigadas. Conforme o Corpo de Bombeiros, além de queimar peças de computadores, TVs, m...