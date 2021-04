Vida Urbana Incêndio destrói veículo em quintal de residência de Araguaína; assista Bombeiros agiram rápido, mas as chamas deixaram o veículo totalmente destruído neste sábado, 10

No final da manhã deste sábado, 10, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Araguaína, Norte do Estado, foi acionada para conter as chamas de um veículo que pegou fogo no quintal de uma residência. Por volta das 11h30, a equipe se deslocou para atender a ocorrência no bairro São João e, ao chegarem ao local, identificaram que as chamas estavam altas e destruindo o veíc...