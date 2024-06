Vida Urbana Incêndio destrói cerca de 100 casas de palha em acampamento no município de Esperantina Membro da Comissão Pastoral da Terra informou que no acampamento Novo Recomeço vivem pelo menos 250 famílias e que boa parte delas perdeu tudo. De acordo com os bombeiros, não houve feridos

Cerca de 100 casas de palha foram consumidas durante um incêndio que ocorreu no Acampamento Novo Recomeço, em Esperantina, extremo norte do estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBM), o incêndio ocorreu no último sábado e não houve feridos. De acordo com o educador social da Comissão Pastoral da Terra Evandro Rodrigues ...