Vida Urbana Incêndio de grande proporções atinge Talismã, no Sul do Estado Fogo, de origem desconhecida, começou na TO-373 e se espalhou para três propriedades rurais

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade de Talismã, na região Sul do Tocantins, durante este fim de semana. Segundo a Defesa Civil do município, as queimadas começaram nas margens da TO-373, que se espalharam para três imóveis rurais da região. A fumaça dificultoua visão de quem passava pela rodovia estadual. Segundo a Defesa Civil, que afirmou que a ...