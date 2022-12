Vida Urbana Incêndio criminoso destrói móveis e parte de uma residência na região sul de Palmas Crime ocorreu na tarde deste domingo, 25, de acordo com a Polícia Militar, suspeito é o cônjuge da vítima que teria cometido ato para forçá-la a ir embora da cidade com ele

Um incêndio criminoso que ocorreu neste domingo, 25, por volta das 15h25min, destruiu um quarto inteiro e diversos móveis em uma residência no setor Flamboyant II, região sul de Palmas. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime é o cônjuge da vítima. Ele teria feito o ato para intimidá-la a ir embora da cidade com ele. Segundo o Corpo de Bombeiros Milita...