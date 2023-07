Um incêndio atingiu um supermercado localizado na Avenida Palmas Brasil Norte, na Arne 51 (404 Norte), na manhã deste sábado, 29.

Uma testemunha que trabalha no estabelecimento informou ao Jornal do Tocantins que o incêndio começou por volta das 9h, no fundo do supermercado e se alastrou para dentro dele. Ainda segundo o relato não houve feridos.

As chamas estavam concentradas na lateral do supermercado e saíam pelas janelas.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram mobilizadas para controlar o incêndio que deixou o local parcialmente destruído. Dois veículos de combate incêndio, ambulâncias de resgate atuaram no atendimento da ocorrência.

No local, havia muita fumaça e durante a ocorrência foi possível ouviu uma pequena explosão vindo de dentro do estabelecimento.

Ao longo do combate os Bombeiros colocaram uma escada na parede do lado de fora e usam duas mangueiras, uma na porta de entrada e outra pela janela. Os militares serraram e quebraram a estrutura da janela próxima onde o fogo estava concentrado, para colocar a mangueira, e tentar controlar as chamas.

Por volta das 12h, cerca de três horas após o início das chamas, equipes ainda atuaram no combate para concluir o resfriamento e rescaldo das chamas.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel também estavam no local.