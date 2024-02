Um incêndio em uma residência na quadra 1.306 sul, em Palmas, foi registrado no domingo, 11, por volta das 13h. No local estava uma mulher de 33 anos e uma criança de um ano, que foram resgatados por um policial militar, que estava de folga, segundo informações da Polícia Militar (PM). Ninguém ficou ferido.

Conforme o relatório da corporação, a moradora do imóvel teve um surto psicótico e teria ateado fogo na própria casa. O proprietário da residência não estava no momento do incêndio, mas chegou logo após o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ter controlado as chamas.

A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital.

A Polícia Técnico-Científica esteve no local e, por meio da assessoria da Polícia Militar, informou haver indícios de que o incêndio foi proposital.