Redação Jornal do Tocantins

Um incêndio se formou na tarde deste domingo, na área verde próximo ao aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, no sul da capital.

Segundo os Bombeiros, o fogo foi detectado por volta das 12h46, na área após a ponte sobre o Ribeirão Taquaruçu, após o campus da Ulbra, entre a Teotônio Segurado e o aeroporto e permanece em atividade.



A corporação afirma ainda combate o foco com quatro viaturas e apoio do helicóptero do Ciopaer até a publicação dessas informações preliminares.

Em breve, mais informações.