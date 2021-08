Vida Urbana Incêndio às margens da pista para o aeroporto é registrado na Capital Jornal do Tocantins esteve no local e registrou o incêndio e a fumaça que atrapalhou quem transitava pela região; nos próximos dias, Palmas deve registrar temperaturas de até 33ºC e umidade do ar em 13%

O mês de agosto começou com focos de incêndios e previsões de altas temperaturas com baixas umidades do ar na Capital. Nesta terça-feira, 3, o Jornal do Tocantins fotografou uma caso de queima em uma área nas proximidades do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas. O fogo se alastrava pelo lado esquerdo da pista de quem se dirigia para o aeroporto. ...