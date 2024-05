Vida Urbana Início do período quente e seco acende alerta para queimadas no Tocantins O período mais quente do ano se aproxima e o JTo conversou com um meteorologista e reuniu as principais ações de prevenção adotadas pelos órgãos e dados sobre os focos de calor

Maio é o mês que geralmente marca o início do período de estiagem no Tocantins. Com o tempo quente e seco aumentam os riscos de queimadas no estado, por isso, os órgãos responsáveis pelo combate a incêndios florestais no estado já começaram a realizar ações de prevenção às queimadas. O JTo procurou um especialista para entender o que esperar para os próxim...